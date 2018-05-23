Son dakika haberi: Sevgilisini öldüren kocası hakkında ilk kez konuştu!
Karısıyla bastığı kuaförü öldürmüştü... O kadından son dakika açıklaması geldi! Antalya'da kuaför Ramazan Acar'ın ilişkide olduğu kadının kocası tarafından öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Eşiyle birlikte evde yakaladı kuaförü öldüren Y.B hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan dava açıldı.
Giriş Tarihi: 23.5.2018 09:00Güncelleme Tarihi: 23.5.2018 09:00
Dosyada kocasını kuaförüyle aldatan Rukiye B.'nin ifadeleri de yer aldı. Rukiye B' eşinin evde kendisini kuaförüyle yakalandıktan sonra yaşananları anlattı.