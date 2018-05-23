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Son dakika haberi: Sevgilisini öldüren kocası hakkında ilk kez konuştu!

Karısıyla bastığı kuaförü öldürmüştü... O kadından son dakika açıklaması geldi! 'da kuaför 'ın ilişkide olduğu kadının kocası tarafından öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Eşiyle birlikte evde yakaladı kuaförü öldüren Y.B hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan dava açıldı.

Giriş Tarihi: 23.5.2018 09:00 Güncelleme Tarihi: 23.5.2018 09:00
Son dakika haberi: Sevgilisini öldüren kocası hakkında ilk kez konuştu!

Dosyada kocasını kuaförüyle aldatan Rukiye B.'nin ifadeleri de yer aldı. Rukiye B' eşinin evde kendisini kuaförüyle yakalandıktan sonra yaşananları anlattı.

Rukiye B. ifadesinde olayı şöyle anlattı:

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Son dakika haberi: Sevgilisini öldüren kocası hakkında ilk kez konuştu!
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