Lale Devri’nin külliyesi yenilenecek

Lale Devri
'nin önemli eserlerinden biri olarak gösterilen İstanbul
Üsküdar'daki Ahmediye Külliye
si restore edilecek. 300 yaşındaki tarihi yapı aslına uygun olarak yenilenecek. Külliye, zaman içindeki yıpranmalar ve bozulmalara karşı da sağlamlaştırılacak. 1721'de dönemin baş mimarı Kayserili Mehmet Ağa'ya yaptırılan ve klasik Osmanlı mimarisini yansıtan külliye, Lale Devri'nin kabartma çiçek nakışları, dantelâ kemerleri, gülçe çiçek motifleri gibi 18 yy. yapı sanatının göz alıcı örneklerini sergiliyor.