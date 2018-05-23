Polisin akıl almaz ölümü

Antalya
'nın
Kepez ilçesinde Fatih
K., önceki akşam bir AVM
önünde tartıştığı Serkan Acar'ı tabancayla bacağından vurarak yaraladı. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen
polis ekibi, Fatih K.'yi gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekibinden polis memuru Serkan K. zanlının bıraktığı silahı incelerken tabanca birden ateş aldı ve yerden seken kurşun polis memuru Gökmen Taşkıran'a (36) isabet etti. Karnından yaralanan Taşkıran, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Taşkıran için Antalya
Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törende şehidin tabutu yanında oyun oynayan 2 yaşındaki kızı Amine yürek yaktı. Adliyeye sevk edilen polis memuru Serkan K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.