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Polisin akıl almaz ölümü

ERDOĞAN ÖZTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2018
Polisin akıl almaz ölümü
Antalya'nın Kepez ilçesinde K., önceki akşam bir önünde tartıştığı Serkan Acar'ı tabancayla bacağından vurarak yaraladı. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen polis ekibi, Fatih K.'yi gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekibinden polis memuru Serkan K. zanlının bıraktığı silahı incelerken tabanca birden ateş aldı ve yerden seken kurşun polis memuru Gökmen Taşkıran'a (36) isabet etti. Karnından yaralanan Taşkıran, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Taşkıran için Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törende şehidin tabutu yanında oyun oynayan 2 yaşındaki kızı Amine yürek yaktı. Adliyeye sevk edilen polis memuru Serkan K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Polisin akıl almaz ölümü
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