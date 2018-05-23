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ve satan 6 kişi tutuklandı

'da düzenlenen ve operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2018 11:59
Sahte içki ve kaçak sigara satan 6 kişi tutuklandı

Altın ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ve gümrük kaçağı sigara sattıkları gerekçesiyle 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen eşzamanlı operasyonda gözaltına alınan 2'si Gürcistan uyruklu 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyesevk edilenlen 6 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Altınordu ilçesinde dün eş zamanlı düzenlenen operasyonda, şüphelilerin adreslerinde 9 bin 500 gümrük kaçağı sigara ile 100 şişe sahte içki ele geçirilmişti.

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Sahte içki ve kaçak sigara satan 6 kişi tutuklandı
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