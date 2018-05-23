Son Dakika: Genç kadını darp etmişti! Taksici kendini böyle savundu...
Günlerdir konuşulan taksiciden son dakika açıklaması geldi! Ümraniye'de Canan Ay adlı bir kadını tartışma sonrası darp eden taksi şoförü Ş.G savcılık işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ş.G'nin ifadesinden ilk detaylar da ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 23.5.2018 13:52Güncelleme Tarihi: 23.5.2018 13:54
Ümraniye'de Canan Ay adlı bir kadını tartışma sonrası darp eden taksi şoförü Ş.G savcılık işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ş.G'nin ifadesinden ilk detaylar da ortaya çıktı.