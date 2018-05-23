Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Son Dakika: Genç kadını darp etmişti! Taksici kendini böyle savundu...

Son Dakika: Genç kadını darp etmişti! Taksici kendini böyle savundu...

Günlerdir konuşulan taksiciden son dakika açıklaması geldi! Ümraniye'de adlı bir kadını tartışma sonrası darp eden taksi şoförü Ş.G savcılık işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ş.G'nin ifadesinden ilk detaylar da ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 23.5.2018 13:52 Güncelleme Tarihi: 23.5.2018 13:54
Son Dakika: Genç kadını darp etmişti! Taksici kendini böyle savundu...

Ümraniye'de adlı bir kadını tartışma sonrası darp eden taksi şoförü Ş.G savcılık işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ş.G'nin ifadesinden ilk detaylar da ortaya çıktı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Genç kadını darp etmişti! Taksici kendini böyle savundu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN