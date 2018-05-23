Taksici değil şehir eşkıyası

İstanbul
'da
önceki gün meydana gelen olayda Dış Ticaret Uzmanı Canan Ay
evden küçük kardeşi İlayda Bayar
ile evden ekmek almak için çıktı. Kaldırımda kardeşi ile yürürken araç parkları nedeniyle ilerleyemeyen Canan Ay, kardeşi ile yol kenarında yürümeye başladı. Bu sırada yoldan geçen bir taksi ise Canan Ay'a korna basarak tepki gösterdi. Yanlarından geçen taksi bir süre ilerledikten sonra durdu ve taksi sürücüsü Canan Ay'a küfretti. Bu küfrün ardından başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bir ara Canan Ay'a kafa atan taksici, Canan Ay'ın polisi arama girişimi ile direksiyona geçerek kaçmaya çalıştı. Yediği kafanın acısı ile telefona sarılan Canan Ay ise, bir taraftan polisi aramaya çalıştı diğer taraftan taksici kaçmasın diye arka kapıyı açarak yarım bir şekilde araca oturdu. Canan Ay'ın pes etmeyeceğini anlayan taksici aracı hareket ettirdi. Arabada yaşanan tartışma sonrasında taksici genç kadını bacaklarından tutarak dışarı attı. Yaşadığı inanılmaz olayı anlatan Canan Ay, "Adam direkt taksiden indi bana kafa atmaya başladı. Sanki karşısında bir erkek varmış gibi" dedi. Olaya tanık olan Canan Ay'ın 10 yaşındaki küçük kardeşi İlayda Bayar da annesine haber vermek için eve koşarken bir minibüse sürtündüğü iddiasıyla şoförün kendisine yumruk attığını söyledi. İki şoför de aranıyor.