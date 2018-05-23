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’daki operasyonunda 2 gözaltı

'ın Çorlu ilçesinde bir eve polis tarafından düzenlenen operasyonda, madde ve ruhsatsız tabanca ele geçilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2018 15:44
Tekirdağ’daki uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Çorlu'ya madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, ilçeye bağlı Hıdırağa mahallesindeki eve operasyon düzenledi. Polisi fark eden 3 şüpheli kaçtı. Evde ve çevresinde yapılan aramada 348 gram eroin, 6,60 gram kokain, 45 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1545 lira ele geçirildi. Polis, kaçan 3 şüpheliden 2'sini kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Kaçan diğer şüphelinin de yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

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Tekirdağ’daki uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
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