Tekirdağ’daki uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Çorlu'ya uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, ilçeye bağlı Hıdırağa mahallesindeki eve operasyon düzenledi. Polisi fark eden 3 şüpheli kaçtı. Evde ve çevresinde yapılan aramada 348 gram eroin, 6,60 gram kokain, 45 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1545 lira ele geçirildi. Polis, kaçan 3 şüpheliden 2'sini kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Kaçan diğer şüphelinin de yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU