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sürücüsünü tehdit ederken görüntülenen taksiciler serbest

Esenyurt'ta sürücüsünün yolunu kesip tehditler yağdıran 2 taksi şoförü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2018 11:54 Güncelleme Tarihi: 23.5.2018 12:06
UBER sürücüsünü tehdit ederken görüntülenen taksiciler serbest

Esenyurt'ta bir AVM'ye müşteri götüren sürücüsünün önü taksiciler tarafından kesilmişti. Taksicilerin tehditler yağdırıp küfür ettiği uyardığı UBER sürücüsünün korku dolu dakikaları cep telefonuna yansımıştı. Görüntülerin yayılmasının ardından UBER sürücüsünün de şikayeti üzerine çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, taksiciler Yakup Y. ve Sedat B.'yi gözaltına aldı. İfadeleri alınan iki taksici serbest bırakıldı.

UBER'e saldırı iddiasında 2 taksici gözaltına alındı

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Yakup Y.'nin kasten yaralama, uyuşturucu, yağma ve sahte kimlik bulundurma, Sedat B.'nin ise 4 yaralamadan kaydı bulunduğu öğrenildi.

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UBER sürücüsünü tehdit ederken görüntülenen taksiciler serbest
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