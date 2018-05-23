Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Ülke genelinde güven huzur uygulaması yapılıyor

Ülke genelinde güven huzur uygulaması yapılıyor

ve jandarma teşkilatlarından 53 bin 876 personelin katılımıyla '' yapılıyor

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2018 19:15 Güncelleme Tarihi: 23.5.2018 19:30
Ülke genelinde güven huzur uygulaması yapılıyor

Yurt genelinde ve jandarma teşkilatlarından 53 bin 876 personelin katılımıyla yapılıyor.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ve Jandarma Genel Komutanlıgˆı tarafından mevcut huzur ve gu¨ven ortamının ramazan ayında da sürdürülmesi, suc¸ is¸leme amacındakilerin engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanması amacıyla u¨lke genelinde es¸ zamanlı olarak Türkiye Güven Huzur Uygulaması başlatıldı.

Bu yıl dördüncüsü yapılan uygulama, iftardan o¨nce 2 saat ve iftardan sonra 2 saat olacak şekilde planlandı.

Risk analizini yapabilen ve suc¸lu profilini tanıyan sec¸ici personelin bulundugˆu 5'er kis¸ilik ekiplerce vatandas¸ların yogˆun bulundugˆu bulvar, cadde, alıs¸veris¸ merkezleri ve c¸evreleri, kafe, kahvehane, park ve bahc¸elerde denetlemelerde bulunuluyor. Mobil tablet kullanan ekipler, kişilerin kimlik sorgulamasını yapıyor.

Uygulama kapsamında 32 bin 713 emniyet, 21 bin 163 jandarma olmak üzere 53 bin 876 personel görev yapıyor.

Ekiplerce denetimlerde, 9 bin 834 kara, 6 deniz, bir hava aracı ile 177 dedektör köpek kullanılıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ülke genelinde güven huzur uygulaması yapılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN