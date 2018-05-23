Ülke genelinde güven huzur uygulaması yapılıyor

Yurt genelinde emniyet ve jandarma teşkilatlarından 53 bin 876 personelin katılımıyla Türkiye Güven Huzur Uygulaması yapılıyor.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ve Jandarma Genel Komutanlıgˆı tarafından mevcut huzur ve gu¨ven ortamının ramazan ayında da sürdürülmesi, suc¸ is¸leme amacındakilerin engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanması amacıyla u¨lke genelinde es¸ zamanlı olarak Türkiye Güven Huzur Uygulaması başlatıldı.

Bu yıl dördüncüsü yapılan uygulama, iftardan o¨nce 2 saat ve iftardan sonra 2 saat olacak şekilde planlandı.

Risk analizini yapabilen ve suc¸lu profilini tanıyan sec¸ici personelin bulundugˆu 5'er kis¸ilik ekiplerce vatandas¸ların yogˆun bulundugˆu bulvar, cadde, alıs¸veris¸ merkezleri ve c¸evreleri, kafe, kahvehane, park ve bahc¸elerde denetlemelerde bulunuluyor. Mobil tablet kullanan ekipler, kişilerin kimlik sorgulamasını yapıyor.

Uygulama kapsamında 32 bin 713 emniyet, 21 bin 163 jandarma olmak üzere 53 bin 876 personel görev yapıyor.

Ekiplerce denetimlerde, 9 bin 834 kara, 6 deniz, bir hava aracı ile 177 dedektör köpek kullanılıyor.