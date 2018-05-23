Yılan korkusuyla bir mahalleyi yakacaktı

Antalya
'nın Aksu ilçesinde iki çocuk annesi G.D., evinin yakınında bulunan kurumuş otların arasında yılan gördü. Yılanların evine gireceğinden korkan kadın otları ateşe verdi. Ancak alevler rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü. Kontrolden çıkan yangın
G.D.'nin bahçesini sardı. Yangını söndüremeyen kadın, itfaiyeden yardım istedi. Bahçenin dışına taşıp sokaktaki elektrik direğine de zarar veren yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, kadının evi başta olmak üzere mahalleyi yanmaktan son anda kurtardı. Polis, mahalle sakinlerinin şikâyeti üzerine G.D.'yi gözaltına aldı.