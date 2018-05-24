57 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Burdur'da 'Karpuzcu Veli' adıyla tanınan Veli D.'den haber alamayan yakınları dün akşam saatlerinde Bülent Ecevit Bulvarı'ndaki evine gitti. Eve girdiklerinde Veli D.'yi boynundan iple tavana asılı halde bulan yakınları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Veli D.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis üzerinde 'Hakkınızı helal edin' yazılı bir not buldu. İntihar ettiği değerlendirilen Veli D.'nin cenazesi otopsi için morga konuldu.