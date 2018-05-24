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Annesi sandığı teyzesini kaybetti! Teyzesi olarak bildiği kadın gerçek annesi çıktı...

Henüz 6 aylıkken annesi tarafından terk edilen 10 yaşındaki küçük Fatma, annesi olarak bildiği teyzesini 2013 yılında trafik kazasında kaybedince önce büyük acı yaşadı. Fatma, 9 yaşına geldiğinde ise asıl annesinin yıllarca teyze dediği kadın olduğunu öğrenince ise hayatının şokunu yaşadı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2018 11:35 Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 11:48
Annesi sandığı teyzesini kaybetti! Teyzesi olarak bildiği kadın gerçek annesi çıktı...

ANNESİ SANDIĞI TEYZESİNİ KAYBETTİ! TEYZESİ OLARAK BİLDİĞİN KADIN İSE...

'da yaşayan 10 yaşındaki Fatma isimli küçük kızın yaşadıkları, tam anlamıyla filmlere konu olacak cinsten. Trajik olay, bundan 10 yıl önce Kepez ilçesinde yaşanmaya başladı. 27 yıl önce eşini kaybeden 59 yaşındaki Fatma A.'nın, 3 çocuğundan küçük kızı H.A. (26), iddiaya göre henüz 16 yaşındayken evlenmek için Hatay'a gitti. Burada yaklaşık 3-4 yıl kalan H.A. daha sonra hamile olarak anne evine geri döndü. Antalya'da doğumunu gerçekleştiren H.A.'nın dünyalar tatlısı bir kızı dünyaya geldi.

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Annesi sandığı teyzesini kaybetti! Teyzesi olarak bildiği kadın gerçek annesi çıktı...
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