Annesi sandığı teyzesini kaybetti! Teyzesi olarak bildiği kadın gerçek annesi çıktı...

ANNESİ SANDIĞI TEYZESİNİ KAYBETTİ! TEYZESİ OLARAK BİLDİĞİN KADIN İSE...

Antalya'da yaşayan 10 yaşındaki Fatma isimli küçük kızın yaşadıkları, tam anlamıyla filmlere konu olacak cinsten. Trajik olay, bundan 10 yıl önce Kepez ilçesinde yaşanmaya başladı. 27 yıl önce eşini kaybeden 59 yaşındaki Fatma A.'nın, 3 çocuğundan küçük kızı H.A. (26), iddiaya göre henüz 16 yaşındayken evlenmek için Hatay'a gitti. Burada yaklaşık 3-4 yıl kalan H.A. daha sonra hamile olarak anne evine geri döndü. Antalya'da doğumunu gerçekleştiren H.A.'nın dünyalar tatlısı bir kızı dünyaya geldi.