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'de dolmuş durağında beklerken otomobil çarptı

'in Edremit ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, dolmuş durağında bekleyen 'e çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özden'in bacaklarının kırıldığı belirtildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2018 17:31
Balıkesir'de dolmuş durağında beklerken otomobil çarptı

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Akçay Mahallesi Edremit Caddesi üzerinde meydana geldi. yönetimindeki 10 AC 462 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, dolmuş durağında bekleyen 'e çarptı. Araç ile durağın reklam panosu arasında sıkışan Özden, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Özden, sıkıştığı yerden itfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık görevlilerince ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'kaldırılanlan Nurdaniye Özden'in bacaklarının kırıldığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Otomobil sürücüsü Türkan Akbaş, polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Balıkesir'de dolmuş durağında beklerken otomobil çarptı
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