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günü

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2018
Cinayet günü
ADANA'DA aracın işyerinin önüne park edilmesi yüzünden çıkan, silah, bıçak, sopa ve baltaların kullanıldığı kavgada Kerem Aydın ve hayatını kaybetti.
'da, 76 yaşındaki Kemal Sümer, tarlasında beklerken sesler duyunca, yaban domuzu sanıp av tüfeğiyle ateş ettiği 58 yaşındaki komşusu Ali Akcan'ı öldürdü.
'nde inşaat işçisi Emin B. ve kardeşi Yaşar B, bir restoranda yemek yerken uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Zanlı aranıyor.
'ın Elbistan ilçesinde Ali S. (22), annesi Habibe S. ile ilişkisi olduğu öne sürülen komşusu Hacı Gök'ü (54) öldürdü. Ali S. ile babası gözaltına alındı.
'da uyruklu V.H. (16), ablasını rahatsız ettiği gerekçesiyle Suriye uyruklu Halit Şeyh E'yi. (48) bıçaklayarak öldürdü. V.H, tutuklandı.
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Cinayet günü
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