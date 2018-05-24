Samsun'da iğrenç olay! Çocukları tuzağına düşürmeye çalışıyordu...

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Kanada polisi ile irtibatlı yaptıkları operasyonda, sosyal medya hesapları üzerinden çocuk pornosu paylaşımı yapıp çocukları tuzağına düşürmeye çalıştığı iddia edilen V.B.'ye (40) operasyon düzenledi. İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan V.B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

ALMANYA'DAN DA AYNI SUÇTAN SINIR DIŞI EDİLMİŞ



V.B.'nin daha önce de Almanya'da tren istasyonunda çocukların resimlerini çektiği gerekçesiyle sınır dışı edildiği öğrenildi.