Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Samsun'da iğrenç olay! Çocukları tuzağına düşürmeye çalışıyordu...

'da iğrenç olay! ları tuzağına düşürmeye çalışıyordu...

'da çeşitli sosyal medya hesabı üzerinden pornosu paylaşımı yaptığı iddia edilen bir kişi Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2018 14:30 Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 14:56
Samsun'da iğrenç olay! Çocukları tuzağına düşürmeye çalışıyordu...

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Kanada polisi ile irtibatlı yaptıkları operasyonda, sosyal medya hesapları üzerinden pornosu paylaşımı yapıp çocukları tuzağına düşürmeye çalıştığı iddia edilen V.B.'ye (40) operasyon düzenledi. İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan V.B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

ALMANYA'DAN DA AYNI SUÇTAN SINIR DIŞI EDİLMİŞ

V.B.'nin daha önce de Almanya'da tren istasyonunda çocukların resimlerini çektiği gerekçesiyle sınır dışı edildiği öğrenildi.

Aldatılan kadından akılalmaz intikam

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun'da iğrenç olay! Çocukları tuzağına düşürmeye çalışıyordu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN