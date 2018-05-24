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Çöp kamyonunun çarptığı ünlülerin mimarı öldü

Giriş Tarihi: 24.5.2018
Çöp kamyonunun çarptığı ünlülerin mimarı öldü
'da ünlülerin mimarı Muzaffer Aksoy (74), geri manevra yapan çöp kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 'nde yaşayan mimar Muzaffer Aksoy, dün 09.30 sıralarında, gittiği marketten evine dönmek üzere yola çıktı. Atatürk Caddesi köşesinde Aksoy'a, geri manevra yapan Günday Akar (34) yönetimindeki çöp kamyonu çarptı. Evli, 2 çocuk ve 1 torun sahibi olan Aksoy, yere düşüp, başını çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Aksoy, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Başından ağır yaralanan Aksoy, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çöp kamyonu şoförü Günday Akar ise jandarma tarafından gözaltına alındı. , Perran Kutman ve Kenan Doğulu gibi birçok ünlü ismin villasının mimarlığını yapan Aksoy'un ölüm haberi yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.
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