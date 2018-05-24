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Atatürk Havalimanı'nda polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan yabancı uyruklu bir yolcunun valizinde yapılan aramalarda, binlerce içine tek tek zulalanmış 4 kilo 116 gram madde çıktı. Yabancı uyuşturucu kuryesinin havalimanındaki görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2018 09:54 Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 10:04
Düğme içinde uyuşturucu

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 20 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı'nda Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden İstanbul'a gelen R.O.O. (47) isimli yolcuyu şüphe üzerine durdurdu. Şahsın valizinde yapılan aramada poşetler içinde binlerce tespit edildi. Düğmelerden şüphelenen polis, dedektör köpekle yapılan çalışmalarda, her birinin içine tek tek zulalanmış daralı ağırlığı 4 kilo 116 gram kokaini ortaya çıkardı. ya el koyan emniyet güçleri, R.O.O.'yu gözaltına aldı.

KURYE TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Brezilyalı uyuşturucu kuryesi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 21 Mayıs'ta adliyeye sevk edildi. R.O.O. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Düğme içinde uyuşturucu
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