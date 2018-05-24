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'te operasyonu

'te polis tarafından düzenlenen operasyonda taklit ve sahte 3 bin 344 paket toz çamaşır deterjanı ele geçirildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2018 16:00
Gaziantep'te taklit ürün operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, kentteki bazı işyeri, ev ve depo gibi yerlerde tescilli ve logolu toz çamaşır deterjanı taklitlerinin üretiminin yapılarak piyasaya sürüldüğü yönünde bilgiler alınması üzerine harekete geçildi. Ekipler, söz konusu adreslere düzenlediği operasyonda ünlü firmalara ait marka tescilli ve logolu sahte 3 bin 344 paket toz çamaşır deterjanı ele geçirdi.

Piyasa değeri 195 bin lira olduğu değerlendirilen ürünlere imha edilmek üzere el konulurken, yasal işlem sürüyor.

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Gaziantep'te taklit ürün operasyonu
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