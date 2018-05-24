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işçilerin görüntüleri ilgi gördü

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaş çay sezonunun açılmasıyla birlikte lı işçiler, bölgeye akın etti. işçiler, , ve 'da çay bahçelerinde ortalama 140 ila 160 TL yevmiye ile çay topluyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2018 16:38
Gürcü işçilerin çay toplama görüntüleri ilgi gördü

Bir zamanlar Türkiye'den Almanya'ya giden işçilerin yaşadığı duygularla bölgeye çalışmaya gelen ler, günlerini keyifli geçirmek için her fırsatı değerlendiriyor.

YEVMİYE İLE ÇAY TOPLUYORLAR

Gürcü işçilerin çay bahçesinde asker gibi tekmil vererek çay topladıkları görüntü, sosyal medyada ilgi gördü.

GÜRCÜ İŞÇİLERİN "TEKMİL VERME" POZU

, , ve 'da 835 bin dekar alan üzerinde yapılan yaş çay tarımında sezon Mayıs ayı başında açıldı. Yaş çay sezonunun başlamasıyla birlikte çay bahçelerinde çalışmak için uyruklu işçiler de bölgeye akın ettti.

Gürcü işçiler, Artvin, Rize ve Trabzon'da çay bahçelerinde ortalama 140 ila 160 TL yevmiye ile çay topluyor. Gürcü işçiler, larını cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerde, 9 Gürcü ellerinde çay toplama aletleri ile yan yana dizilip, asker gibi tekmil vererek çalışmaya başlıyor. Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

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Gürcü işçilerin çay toplama görüntüleri ilgi gördü
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