Sarıgöl’de çalınan motosiklet Alaşehir'de bulundu

BUGÜN NELER OLDU

Sarıgöl'ün Bereketli Mahallesinde M.U. (37) adlı kişiye ait 45 TA 5968 plakalı motosiklet evinin bahçesinden kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Motosikleti evinin bahçesinden çalınan M.U. durumu hemen Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünün ortaklaşa çalışmaları sonunda çalınan 45 TA 5968 plakalı motosiklet, Alaşehir'de D.Ç. (23) adlı şahıs ile birlikte yakalandı.Jandarmada alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme sonunda D.Ç. tutuklanarak Alaşehir Kapalı Ceza ve Tutuk Evine gönderildi.Kısa sürede çalınan motosikletini kavuşan M.U. (37), jandarma ekiplerine teşekkür etti.