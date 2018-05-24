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’ta keneden iki ölüm

'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 6 yaşındaki çocuk, toprağa verildi. Öte yandan aynı ilçenin Boyalı köyünden bir kişinin daha KKKA şüphesiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2018 14:00 Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 14:16
Sivas’ta keneden iki ölüm

'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti. Koyulhisar ilçesinde yaşanan her iki olayda hayatını kaybeden 6 yaşındaki Mustafa Ruşen Karataş, Bozkuş köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Karataş üç gün önce kene tarafından ısırılmış, Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde KKKA tanısı ile tedavi görürken hayatını kaybetmişti. Karataş'ın ağabeyi Mehmet Ali Karataş'ın da kene tarafından ısırıldığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Tedavisi devam eden ağabey için KKKA tanısı bulunmuyor. Öte yandan, aynı ilçeye bağlı Boyalı köyünde ikamet eden Ahmet Yamaç'ın da (61) 4 gün önce kene ısırması sonucu hastaneye kaldırıldığı ve KKKA şüphesi bulunan Yamaç'ın kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Sivas’ta keneden iki ölüm
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