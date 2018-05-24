Süper Loto 24 Mayıs sonuçları açıklandı! İşte Milli Piyango'nun Süper Loto'da açıkladığı kazandıran numaralar...

Süper Loto 24 Mayıs sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ)'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılan Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 5 milyon 334 bin 122 lira, büyük ikramiye tutarı ise 3 milyon 221 bin 536 lira olarak açıklandı.

Geçtiğimiz hafta (17 Mayıs) çekilişte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretmişti.

24 Mayıs tarihli Süper Loto çekiliş sonucu şöyle:

06 – 11 – 34 – 40 – 49 – 50

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü'den öğrenilir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilere ödeme işlemleri şöyle gerçekleşmekte:

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğünden

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK BU SAYILAR ÇIKIYOR

Süper Loto'da en çok kazandıran numaralar sırasıyla 35, 13, 1, 37, 45, 33, 17 ve 23 şeklinde. Çekilişte en az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53'tür.