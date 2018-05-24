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'da ndan silahlı soygun

'da bir nda çalışanları silah zoruyla etkisiz hale getiren 4 kişi, bir miktar para ile sigara alarak kaçtı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2018 06:42 Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 06:43
Tuzla'da akaryakıt istasyonundan silahlı soygun

Alınan bilgiye göre, ellerinde uzun namlulu silah bulunan 4 kişi, sabah saatlerinde Kanuni Caddesi üzerindeki na geldi.

Market bölümündeki kasiyeri ve diğer çalışanları etkisiz hale getirerek bir miktar para ile sigara alan zanlılar, geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İstasyon içerisinde ve çevresinde delil çalışması yapıp, güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Tuzla'da akaryakıt istasyonundan silahlı soygun
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