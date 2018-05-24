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Vatandaşların merakı!

'nda bir kişi iple ağaca asılı olarak bulundu. Olayı merak edip trafikte duran araçlar trafiğin aksamasına neden olurken, bazı vatandaşlar da cep telefonuyla cesedi fotoğrafladı!

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2018 09:09 Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 09:55
Vatandaşların ceset merakı!

Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki ağaçlık alanda sabah saatlerinde bir kişinin ağaca iple asılı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk incelemede ağaca asılı olan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

MERAKLI VATANDAŞLAR YİNE SAHNEDE

Öte yandan yoldan geçen vatandaşların bazıları olayı cep telefonlarıyla görüntülerken bazıları ise uzun süre ağaca asılı olan kişiyi meraklı bakışlarla izledi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTURDU

Yoldan geçen sürücüler ise olayı görebilmek için yavaşlaması trafik yoğunluğu oluşturdu.

Ağaca asılı kişiyi fark ederek polis ihbarda bulunan park görevlisi Mustafa Sarı, "Sabah işe geldiğimde ağaca asılmış bir kişi olduğunu fark ettim. Sonra nabzına baktım, ölmüştü. Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdim" dedi. Ağaca asılı olan Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Şişli’de ağaca asılı ceset bulundu, gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı

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Vatandaşların ceset merakı!
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