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47 yaşındaki kadın eve gelen tamirciye etti!

Eve gelen tamirciye ettikten sonra, bir de tehditte bulunan kadın, kamuoyunda gündem oldu.

Giriş Tarihi: 25.5.2018 13:26 Güncelleme Tarihi: 25.5.2018 13:30
47 yaşındaki kadın eve gelen tamirciye tecavüz etti!

20 Nisan günü 'nin Kuzey Karolina Eyaleti'ndeki Fayetteville bölgesi, duymaya alışmadığımız bir olaya sahne oldu.

47 yaşındaki Mildred Newsome, evine gelen tamirciye etti. Mağdurun elini göğsüne koyan kadın, bütün itirazlarına rağmen adama zorla oral seks yaptı.

Fayetteville Polisi'nden Shawn Strepay, Newsome'nin 30'lu yaşlardaki adamı tehdit ettiğini de belirtti. Kadının "Eğer polise ötersen, hikâyeyi tersinden anlatırım" dediğini basına anlattı.

CİNSEL SALDIRIDAN YARGILANACAK

Evden güç bela çıkan adam, daha sonra polise gitti. Cumartesi günü yakalanan Newsome, kefaletle serbest bırakıldı. İkinci dereceden cinsel suç ve cinsel saldırıyla suçlanan kadın, mahkemeye çıkacak.

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47 yaşındaki kadın eve gelen tamirciye tecavüz etti!
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