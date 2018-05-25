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'da bebek arabası hırsızları tutuklandı

'da girdikleri apartmandan 2 bebek arabası ve spor ayakkabı çalan Hüseyin K. (29) ve Rıza B.(31) tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2018 10:22
Adana'da bebek arabası hırsızları tutuklandı

Olay, Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi. Yol üzerindeki bir apartmana giren Hüseyin K.. ve Rıza B., buradan 2 bebek arabası ve 1 çift spor ayakkabı çaldı. Vatandaşların şikayetçi olması üzerine, olay yerine gelen Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kimlikleri belirlenerek kısa sürede yakalanan şüpheliler Hüseyin K. ve Rıza B. suçlarını kabul ederek, bebek arabaları ile ayakkabıları tanımadıkları kişilere 50 liraya sattıklarını söyledi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyesevk edilenlen şüpheliler tutuklandı.

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Adana'da bebek arabası hırsızları tutuklandı
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