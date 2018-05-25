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'da polis memuruna eşe eziyetten hapis istemi

'da eşine başına silah dayayarak eziyet ettiği ve tehditlerde bulunduğu, oğluna da ettiği iddiasıyla tutuklanan polis hakkında 14 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2018 15:18
Adana'da polis memuruna eşe eziyetten hapis istemi

Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde yaşayan polis memuru A.K'nin (30), eşi E.K'ye (30) eziyette bulunup tehdit ettiği, 8 yaşındaki oğluna da de bulunduğu iddiasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

Eşinin şikayeti üzerine tutuklanan polis memuru A.K. hakkında "silahla tehdit, kötü muamele, eziyet etme" suçlarından hazırlanan iddianame, 11.Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, polis memurunun "eziyetten" 8 yıl, "tehditten" 5 yıl, "kötü muameleden" ise bir yıl olmak üzere toplam 14 yıl hapisle cezalandırılması istendi.

Polis memurunun tartıştığı eşinin kafasına silah dayayarak "yüzüne kezzap atarım, çocukların senin yüzüne bakarken tiksinir, seni öldürürüm" diyerek tehdit ettiği aktarılan iddianamede, şüphelinin 2-3 günde bir eşini darbettiği belirtildi.

İddianamenin değerlendirme bölümünde, "şüphelinin mağdura sistematik şekilde cebir ve uygulayarak suç kastını gösterdiği, şüphelinin suçu alışkanlık haline getirdiği, ayrıca şüphelinin olayda müştekiyi aralıklarla darbederek acı verme ve eziyet çektirme kastının yoğunluğunu gösterdiği anlaşılmıştır" ifadesi kullanıldı.

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Adana'da polis memuruna eşe eziyetten hapis istemi
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