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cılarla birlikte hesapları boşalttılar

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2018
Bankacılarla birlikte hesapları boşalttılar
İstanbul'da iki cıdan aldıkları bilgilerle yüksek meblağlı hesapları göze kestirip çeşitli yöntemlerle boşaltan çete çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, ikisi banka çalışanı olan çetenin, müşterilere ait bilgilerde kayıtlı GSM numaralarını ilgili operatörlerden sahte kimlikler ile yeniden çıkarttırdığı, yeni telefonlarla banka müşterilerinin hesaplarına girerek buradan, çeteyle bağlantılı diğer şüphelilerin hesaplarına para transfer ettiği bildirildi. Çete bu eylemlerle bankayı 426 bin 900 lira zarara uğrattı. İddianamede 6'sı tutuklu 15 şüphelinin, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçları kapsamında hapis ile cezalandırılması istendi.
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Bankacılarla birlikte hesapları boşalttılar
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