“Bu tarz bir dava Türkiye’de ilk”“

Eskişehir Adliyesi önünde açıklamalarda bulunan Avukat Oytun Süllü, bu tarz bir davanın Türkiye'de ilk defa yapılacağını ifade etti. Dava sonuçlandığında müvekkilinin köpeğine kavuşacağına olan inancının tam olduğunu söyleyen Avukat Süllü, "Bugün arkadaşımızın köpeği Marley ile ilgili dava için buraya geldik. Türkiye'de ilk defa olacak bi dava bu, daha önce herhangi bir emsali yok. Bu kapsamda davanın bir çok hayvan sahiplenenlere ve bir çok hayvanları yüzünden köpekleri, kedileri yüzünden kavga edenlere örnek teşkil edecek ve Türkiye genelinde artık içtihat oluşturacağını düşündüğümüz bir karar bu. Ne yazık ki sahiplenilen hayvanları, petshoplardan köpekleri, kedileri alıyorlar ve arkasından en ufak bir zorlukta, bakamadıklarında sokağa atıyorlar veya barınaklara bırakıyorlar. Bu ne yazık ki Türkiye'de kanayan bir yara. Burada arkadaşımız sahiplenilmek isteyen bir köpeği sahiplenmek istiyor. Arkasıdan da resmi olarak sahibi olmasına rağmen hiçbir şekilde köpeğini göremiyor. Gerçekten bundan dolayı çok muzdarip" dedi.



"DAVA SONUNDA KÖPEĞİMİZE KAVUŞACAĞIMIZA OLAN İNANCIMIZ TAM"



Davanın sonunda Marley'e kavuşacaklarını belirten Avukat Süllü; "Yaklaşık 1 yıldır baktığı köpeğine şuan hasret bir şekilde dava kararını bekliyor. Bu davanın, hayvanların sahiplenilmesi anlamında, hayvanların düzgün sahiplendirilmesi anlamında ciddi bir emsal olacağını ve insanların bundan sonra hayvanlarını alırken veya sahiplendirirken çok daha dikkatli olacağını düşünüyoruz davayı başarıyla atlattıktan sonra. Ne yazık ki Türkiye'de ve dünya genelinde hayvanlara yönelik gerekli kanunlar ve regülasyonlar olmadığı için ne yazık ki bunu söylüyorum. Ben de bir hayvansever olarak uygulamada hayvanlar eşya olarak değerlendiriliyor. Bu kapsamda da hukuki olarak baktığımız zaman eşya hukukuna girmek durumunda kalıyoruz. Burada halihazırdaki davamızda da mülkiyet hakkından konuşacağız. Mülkiyet hakkı kapsamında da Marley köpeğimiz sahiplendirildi, sahiplendirilmesi ile birlikte mülkiyet hakkı müvekkilime geçti. Ondan sonra da şuanda Ezgi hanım da yani davalı tarafta. Haksız olarak, haksız zillet olarak elinde bulundurmakta. Dava sonunda köpeğimize kavuşacağımıza olan inancımız tam" şeklinde konuştu.

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