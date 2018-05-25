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Ceset merakı!

Giriş Tarihi: 25.5.2018
Ceset merakı!
'da Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki ağaçlık alanda sabah saatlerinde bir kişinin ağaca iple asılı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk incelemede ağaca asılı olan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan yoldan geçenlerin bazıları olayı cep telefonlarıyla görüntülerken bazıları uzun süre ağaca asılı olan kişiyi meraklı bakışlarla izledi. Yoldan geçen sürücülerin ise olayı görebilmek için yavaşlaması trafik yoğunluğu oluşturdu. Üzerinden kimlik çıkmadığı belirtilen ceset, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Kurumu Morgu'na götürüldü. DHA
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Ceset merakı!
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