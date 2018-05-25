Etiyopyalı iki çocuğu evlat edindiler

Merhum iş adamı İbrahim Cevahir'in yeğeni Ayşe Cevahir Ersoy
ile eşi Mehmet Kenan Ersoy'un, Etiyopya hükümetiyle imzalanan sözleşme kapsamında iki çocuğu evlat edindi. Ayşe Cevahir Ersoy ile Mehmet Kenan Ersoy'un avukatları tarafından İstanbul
Aile Mahkemesi'ne açılan davaya göre Ersoy ailesi, 19 Ağustos 2016 tarihinde 2 yaşındaki Salem Mehmet Ersoy
adlı kız çocuğu ile Yared Mehmet Ersoy adlı erkek çocuğunu Etiyopya Devleti'yle yapılan anlaşmaya göre evlat edindi. Kararın Türkiye'de de geçerli olabilmesi için tenfiz ile birlikte evlat edinilen çocukların, Ayşe Cevahir Ersoy ile Mehmet Kenan Ersoy'un nüfus kütüğüne tescili istendi. İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesi, Ersoy ailesinin evlat edindiği iki çocuğun Türkiye'de de tanınması ve Ersoy ailesinin nüfus kütüğüne kayıt edilmelerine karar verdi.