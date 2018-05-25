İki araca takılan şüpheli cihaz polisi alarma geçirdi

Adana'da bir otomobil ve bir hafif ticari aracın alt kısmına kimliği belirsiz bir kişi tarafından bir cisim yerleştirdiği ihbarı polisi alarma geçirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova İlçesi Toros Mahallesi'nde, motosikletli bir kişinin 2 aracın altına siyah poşet içerisinde birer cisim yerleştirildiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler yaptıkları incelemede, 35 AP 6883 plakalı hafif ticari araç ile 01 BJV 98 plakalı otomobilin alt kısmına birer cihaz yerleştirildiğini tespit etti.

Cisimlerin patlayıcı madde olma ihtimali üzerine olay yerine Bomba İmha Şube Müdürlüğü ekiplerinin gelmesi istendi.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından, üzerinde "flash bellek" girişi olduğu tespit edilen cisimlerin takip cihazı olduğu belirlendi.

Her iki aracın da aynı kişiye ait olduğunu belirleyen ekipler, eşkali tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.