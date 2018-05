Kontrolden çıkan araç iki bisiklet sürücüsüne çarptı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, bir otomobil kontrolden çıkarak önce iki bisiklet sürücüsüne daha sonrada yol kenarıdanki ağaca çarptı. Kaza sonucu, hurdaya dönen otomobilin içerisindeki sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır olmak üzere 2 bisiklet sürücüsü yaralandı.



Kaza, bugün saat 23.00 sıralarında Mithatpaşa Caddesi İstikam Lojmanları önünde meydana geldi. İddiaya göre, hızlı olduğu ileri sürülen 19 yaşındaki Berkcan Dikme idaresindeki 35 F 6229 plakalı hafif ticari araç, Güzelbahçe yönünden Narlıdere istikametine seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine, kontrolden çıkan hafif ticari araç aynı istikamete ilerleyen bisiklet sürücüleri Remzi Batu Karabulut (19) ve Mustafa Can Yağcı'ya(16) daha sonra da takla atarak yol kenarındaki bir ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüleri yola savrularak metrelerce sürüklenirken, ağaca çarpan hafif ticari araç ise hurdaya döndü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, kazanın bulunduğu noktaya 3 ambulans, 1 itfaiye ve 1 AKS ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Karabulut ve Yağcı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Can Yağcı'nın durumunun ağır olduğu, Karabulut'un ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, sağlık ekiplerinin aracın içerisinde sıkışan genç sürücüye yaptıkları kontrolde, Dikme'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Dikme'nin cansız bedeni, AKS ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda araçtan çıkartıldı. Dikme'nin cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gencin hayatını kaybettiğini duyan yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

