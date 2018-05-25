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yaparken basıldılar: 5 gözaltı!

'ın Kuşadası ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 3 kadın ile aracılık ettikleri öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2018 14:11 Güncelleme Tarihi: 25.5.2018 14:32
Fuhuş yaparken basıldılar: 5 gözaltı!

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Cuma Pazarı mevkisinde yaptığını belirledikleri Moldova, Kazakistan ve Kırgısiztan uyruklu 3 kadını, teknik ve fiziki takibe aldı. 3 kadının, para karşılığı erkeklerle birlikte olmak için anlaşıp, bölgedeki bir otele gittmesi üzerine, polis harekete geçti. Otele operasyon düzenleyen polis, fuhuş yaptıkları belirlenen Kırgızistan uyruklu N.Y., Moldova uyruklu L.P. ve Kazakistan uyruklu L.D.'yi yakaladı. Otel sahibi M.D. ve resepsiyon görevlisi S.H. de fuhşa aracılık etmek suçundan gözaltına alındı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kadın, polisteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Fuhşa aracılık ettikleri ileri sürülen 2 şüphelinin ise polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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Fuhuş yaparken basıldılar: 5 gözaltı!
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