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Motosikletle geldi, takip cihazı yerleştirip, kaçtı

'da motosikletli bir kişi, 'in (39) park halindeki iki aracına takip cihazı yerleştirip kaçtı. Çelik'in durumu fark edip, polise bildirmesi üzerine, soruşturma başlatıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2018 07:56 Güncelleme Tarihi: 25.5.2018 08:00
Motosikletle geldi, takip cihazı yerleştirip, kaçtı

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78011 Sokak'ta meydana geldi. Reklam işi yapan , otomobilini oturduğu apartmanın otoparkına park edip eve çıktı. Bu sırada plakası belirlenemeyen motosiklet ile apartmanın önüne gelen kimliği belirsiz kişi, Çelik'e ait 01 BJV 98 plakalı otomobilin altına poşete sarılı bir şey yapıştırdıktan sonra kaçtı. Komşusunun fark edip, haber verdiği Çelik, aracın altına yapıştırılan poşeti çıkardı. Poşetteki nesnenin elektronik cihaz olduğunu gören Çelik, yolun kenarına park ettiği 35 AP 6883 plakalı hafif ticari aracını da kontrol etti. Ticari aracın altında da aynı cihazı bulan Çelik, polise haber verdi. Gelen ekipler, her iki aracın altına bırakılan nesnenin, takip cihazı olduğunu saptadı. Polisin ifadesine başvurduğu Çelik, herhangi bir hasmının olmadığını söyledi.

Polis, takip cihazını bırakan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Motosikletle geldi, takip cihazı yerleştirip, kaçtı
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