Ramazan ile ilgili resimli cuma mesajları 2018 burada! Hayırlı Cumalar mesajları ile sevdiklerini unutma

İslam alemi için en hayırlı günlerin başında yer alan bir önemli günü daha idrak etmenin mutluluğu yaşanıyor. Dün akşam saatlerinden itibaren cuma mesajları en çok araştırılan konuların arasında yer alarak trend listesinde yine zirveye tırmandı. Ramazan ayının içerisinde bulunmamızdan dolayı ise resimli cuma mesajları ile bugünün coşkusu bir başka yaşanıyor. Camilerin yine dolup taşacağı, ellerin semaya yükseleceği bugün, siz de bu başlık altından 2018 resimli cuma mesajı sevdiklerinize iletebilirsiniz.

RAMAZAN AYININ EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Güneşin kırmızısıyla aydınlanan, ateşiyle süzülen, herkese nasip olmasını dilediğimiz mutluluk denen o en güzel duygu, sizinle de olsun. Hayırlı ramazanlar.. Hayırlı Cumalar...

Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resulullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.