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Roket fabrikasında : 1 ölü, 6 yaralı

’da ’ye ait roket ve fabrikasında meydana geldi. Yakıt varillerinin yol açtığı patlamada 1 işçi ölürken, 3’ü ağır 6 işçi yaralandı

Giriş Tarihi: 25.5.2018
Roket fabrikasında patlama: 1 ölü, 6 yaralı
'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Makine Kimya Endüstrisi Kurumu () Barutsan Roket ve Fabrikası'nın Katı Yakıt Atölyesi'nde, dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi.Nedeni henüz belirlenemeyen patlama sonucu atölyede bulunan işçilerden Emre Özcan (33), olay yerinde yaşamını yitirdi. Fazlı Büken, Serkan Ceylan ve Ömer Tosun isimli işçiler ağır yaralanırken, Çetin Tiryaki ile ismi öğrenilemeyen 2 işçi hafif yaralandı. Yaralı işçiler ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Patlamanın fabrikanın yakıt işleme merkezindeki varillerde bulunan yakıtın sıkışması sonucu meydana geldiği ileri sürüldü. Fabrikada incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi alan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Adli soruşturma devam ediyor. Ayrıca hem MKEK hem de Bakanlığımız teftiş kurulu tarafından kapsamlı, ayrıntılı idari soruşturma ve inceleme yapılmaya başlanmıştır" dedi.
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Roket fabrikasında patlama: 1 ölü, 6 yaralı
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