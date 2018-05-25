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'da akraba aileler arasında kavga: 3 ölü, 3 yaralı

'nın Viranşehir ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise ağır yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2018 15:00 Güncelleme Tarihi: 25.5.2018 15:03
Şanlıurfa'da akraba aileler arasında kavga: 3 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, 'nın Viranşehir ilçesinde daha önceden husumetli olan akraba aileler arasında taşlı, sopalı kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralanan Hacı K., Sait K., İbrahim Halil K., Şeyhmus K., Ahmet K. ve Sabri K. özel araç ve ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahale edilen yaralılardan 3'ü hayatını kaybetti.

HASTANE ÖNÜNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Diğer yaralıların ise durumlarının ağır olması nedeniyle ambulansla Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk edildikleri öğrenildi. Yaralıların hastaneye götürülmesi üzerine kavga edenlerin yakınları da hastaneye akın etti. Ölüm haberini alanlar hastane önünde sinir krizleri geçirdi. Polis, olay yerinde ve hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı.

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Şanlıurfa'da akraba aileler arasında kavga: 3 ölü, 3 yaralı
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