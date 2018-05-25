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Suçüstü polise yakalandılar!

Harran Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı operasyonlarda Türkiye çapında telefon dolandırıcılığı yapan bir şebeke daha çökertildi. Operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı. Polisin bir kişiyi gözaltına almak için yaptığı baskında şebeke üyesi 6 kişi bilgisayar düzenekli özel odada kıskıvrak yakalandı. Dolandırılmak üzere olan mağdurların 990 bin lirası kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 25.5.2018 16:39
Suçüstü polise yakalandılar!

Kendisini polis, savcı gibi meslek gruplarından gösterip, aradığı vatandaşların tehdit veya ikna ile paralarını alan bir şebeke daha çökertildi. 'da 23 kişilik bir şebeke ortaya çıkarıldı. Zanlıların Şanlıurfa merkezli olarak Türkiye'nin her tarafında telefon dolandırıcılığı yaptıkları anlaşıldı. Şebekenin mağdur ettiği ve paralarını aldığı 33 kişi tespit edildi. Çetenin bu yöntemle milyonlarca lira para aldığı belirlendi. Zanlılardan bazılarının telefon dolandırıcılığı suçundan hapis yattığı, hapisten çıktıktan sonra da aynı dolandırıcılık yöntemiyle faaliyet yürütmeye devam ettiği tespit edildi.

Polis suçüstü bastı!

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şebekenin önemli üyelerinden birini yakalamak için bir süre takibe aldı. Daha sonra kaldığı yere yapılan baskında bilgisayar, ses sistemleri ve fark donanımlarla karargâh haline getirilmiş özel bir odada şebeke üyesi toplam 6 kişi yakalandı. Polis zanlıları takip sürecinde 990 bin liralık dolandırıcılığı önledi. Şebekenin milyonlarca liralık vurgunları mağdurların tespitiyle ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Soruşturma devam ediyor.

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Suçüstü polise yakalandılar!
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