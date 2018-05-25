Suçüstü polise yakalandılar!

Kendisini polis, savcı gibi meslek gruplarından gösterip, aradığı vatandaşların tehdit veya ikna ile paralarını alan bir şebeke daha çökertildi. Şanlıurfa'da 23 kişilik bir şebeke ortaya çıkarıldı. Zanlıların Şanlıurfa merkezli olarak Türkiye'nin her tarafında telefon dolandırıcılığı yaptıkları anlaşıldı. Şebekenin mağdur ettiği ve paralarını aldığı 33 kişi tespit edildi. Çetenin bu yöntemle milyonlarca lira para aldığı belirlendi. Zanlılardan bazılarının telefon dolandırıcılığı suçundan hapis yattığı, hapisten çıktıktan sonra da aynı dolandırıcılık yöntemiyle faaliyet yürütmeye devam ettiği tespit edildi.

Polis suçüstü bastı!

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şebekenin önemli üyelerinden birini yakalamak için bir süre takibe aldı. Daha sonra kaldığı yere yapılan baskında bilgisayar, ses sistemleri ve fark donanımlarla karargâh haline getirilmiş özel bir odada şebeke üyesi toplam 6 kişi yakalandı. Polis zanlıları takip sürecinde 990 bin liralık dolandırıcılığı önledi. Şebekenin milyonlarca liralık vurgunları mağdurların tespitiyle ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Soruşturma devam ediyor.