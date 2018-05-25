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Uçaklar piste iniş yapamıyor! Havada tur atıyorlar

'da yağışlı havanın yer yer etkili olduğu şu saatlerde gelen haberine göre 'nda uçak seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Elektrik yüklü bulutlar nedeniyle olumsuz yönde etkilenen uçakların pilotları CB bulutlarına yakalanmamak için inişlerini bu bulutlara göre belirledi. İniş yapacak uçaklarda gecikmeler meydana geliyor.

Giriş Tarihi: 25.5.2018 10:10 Güncelleme Tarihi: 25.5.2018 10:16
Uçaklar piste iniş yapamıyor! Havada tur atıyorlar

'da yer yer gök gürültülü sağanak yağış uçuş trafiğini olumsuz etkiliyor. 'CB' olarak adlandırılan, kötü hava koşullarına ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlar nedeniyle 'na inecek uçaklar havada tur atıyor.

Habertürk'ten Gökhan Artan'ın aktardığı bilgilere göre, Atatürk Havalimanı'nda uçak seferleri elektrik yüklü bulutlar nedeniyle olumsuz etkileniyor. CB' (kümülonimbus) olarak adlandırılan, kötü hava koşullarına ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlara yakalanmak istemeyen pilotlar iniş için yaklaşma yapamayınca havada tur atmak zorunda kalıyor. Uçakların iniş yaklaşma rotalarında ve iniş pistinde de değişiklik yapıldı. Pilotlar CB bulutlarına yakalanmamak adına iniş yaklaşmalarını CB bulutlarına göre belirlendi. Atatürk Havalimanı'na iniş yapacak uçaklarda gecikmeler meydana geliyor.

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Uçaklar piste iniş yapamıyor! Havada tur atıyorlar
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