Eski sevgilisini ezdi, "kazayla oldu" dedi...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, üniversite öğrencisi genç kızın eski sevgilileri ve arkadaşları arasında yaşanan tartışma sırasında otomobille ezilerek yaralanmasıyla ilgili biri tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık İbrahim Deveci ile tarafların avukatları hazır bulundu. Aracın çarpmasıyla yaralanıp uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edilen Ece Çelik de duruşma salonuna geldi. Tutuksuz sanıklar Hüseyin Aybak, Mehmet Zengin ve Hakan Çelik ise duruşmaya katılmadı.

Söz verilen Çelik, sanık İbrahim Deveci'nin eski erkek arkadaşı olduğunu, Hakan Çelik ile de arkadaşlık yaptığını belirterek, olay günü tutuklu sanık ile bir kafede dertleştiklerini söyledi.

Daha sonra Deveci'nin kendisini evine bırakmak isteğini belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Evin önüne geldiğimizde Mehmet aracın yanına yaklaştı. Hüseyin de belindeki silahı İbrahim'e gösterdi. Bu sırada İbrahim ile Hüseyin tartışmaya başlayınca araçtan inip 'Ne yapıyorsunuz?' diyerek yanlarına gittim. Arbede çıktı. İbrahim, araca binip ileri gitti. 'İbrahim.' diye bağırınca geri döndü. Mehmet ile benim aramdan geçerken Hüseyin'in ayağını araçla ezdi. Tekrar giderken bana çarptı."

Mahkeme Başkanının "Kazayla mı çarptı?" diye sorması üzerine Çelik, "Kaza. Ama İbrahim neden beni bıraktı gitti. Konuşmakta ve yürümekte güçlük çekiyorum, hepsinden şikayetçiyim." diyerek ağladı.

"İYİLİK YAPMAYA GİTTİM, KAZAYLA OLDU"

Deveci de savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Deveci, "Ece'ye kasıtlı çarpmadım. Onun şiddete uğramaması için elimden geleni yaptım, kurtarmaya çalışırken saldırıya uğradım. Aniden önüme çıktılar. İyilik yapmaya gittim, kazayla oldu." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Deveci'nin, tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alarak tahliye edilmesini kararlaştırdı.

Duruşma, Çelik ile ilgili Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun beklenmesi için ertelendi.

Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde 31 Temmuz 2017'de Çukurova Üniversitesi İç Dekorasyon Bölümü öğrencisi Ece Çelik'in (23), eski sevgilileri ve arkadaşları arasında yaşanan tartışma sırasında otomobille ezilerek ağır yaralanmasıyla ilgili 4 sanık hakkında 16 yıldan 21 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.