Akraba kavgası: Üç ölü, üç yaralı

Şanlıurfa
'nın Viranşehir ilçesinde amca çocukları oldukları belirtilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Cumhuriyet Mahallesi'nde, aralarında çocuk kavgası yüzünden husumet bulunan akraba iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü, silahların da kullanıldığı olayda 6 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan
yaralılardan Sabri (38), Ahmet (42) ve Şeyhmus Kırmızı (25) hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Hacı, Sait ve İbrahim Halil Kırmızı'nın ise tedavileri sürüyor. Tarafların dün, barışmak için bir araya geldikleri sırada tekrar kavgaya tutuştuğu belirtildi.