Almanya’daki gönül sofrasından dünyaya barış mesajı verdiler

Bagcılar Belediyesi ve Almanya
'nın Hamm Büyüksehir Belediyesi her yıl oldugu gibi bu Ramazan ayında da Almanya'da gönül sofrası kurdu. Hamm sehrinde bir dügün salonunda gerçeklestirilen iftar yemegine gurbetçiler büyük ilgi gösterdi.
"ALKIŞLIYOR VE ÖRNEK ALIYORUZ"
Hamm Büyüksehir Belediye Baskanı Thomas Petermann ise mültecilere degindigi konusmasında sunları söyledi: "Nüfusunun yüzde 13'ün Müslüman olan Hamm, Müslümanların ve Müslüman Türklerin en çok yasadıgı sehirdir. Kardes sehir olan Bagcılar'la çok güzel ortak projeler yapıyoruz. Özellikle mülteciler hususunda çok iyi tecrübe paylasımı yaptık. Hamm belediyesi olarak 3 bin 500 mülteciyi nasıl barındırırız diye düsünürken Bagcılar 55 bin civarında mülteciye ev sahipligi yapıyor. Ve herhangi bir kriz de yasamıyorlar. Biz bunu alkıslıyor ve örnek almaya çalısıyoruz. Bu amaçla geçtigimiz Nisan ayında siyasetçiler, akademisyenler ve birçok ülkeden yerel yöneticiler Bagcılar Belediyesi'nin ev sahipligi yaptıgı 'Uluslararası Göç ve Uyum Sempozyumu'nda bir araya geldik. Hem sıkıntıları konustuk hem çözüm yolu aradık. Çok iyi biliyorum ki Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa'daki göçmen soruna çözüm bulunamaz"
"BİZ BUNU ALKIŞLIYOR VE ÖRNEK ALIYORUZ"
Hamm Büyüksehir Belediye Baskanı Thomas Petermann ise mültecilere degindigi konusmasında sunları söyledi: "Nüfusunun yüzde 13'ün Müslüman olan Hamm, Müslümanların ve Müslüman Türklerin en çok yasadıgı sehirdir. Kardes sehir olan Bagcılar'la çok güzel ortak projeler yapıyoruz. Özellikle mülteciler hususunda çok iyi tecrübe paylasımı yaptık. Hamm belediyesi olarak 3 bin 500 mülteciyi nasıl barındırırız diye düsünürken Bagcılar 55 bin civarında mülteciye ev sahipligi yapıyor. Ve herhangi bir kriz de yasamıyorlar. Biz bunu alkıslıyor ve örnek almaya çalısıyoruz. Bu amaçla geçtigimiz Nisan ayında siyasetçiler, akademisyenler ve birçok ülkeden yerel yöneticiler Bagcılar Belediyesi'nin ev sahipligi yaptıgı 'Uluslararası Göç ve Uyum Sempozyumu'nda bir araya geldik. Hem sıkıntıları konustuk hem çözüm yolu aradık. Çok iyi biliyorum ki Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa'daki göçmen soruna çözüm bulunamaz"
Essen Baskonsolosu Sener Cebeci de "Bizim medeniyetimizde sofralarımızı sadece ailelerimizle degil, tüm komsu ve dinlerin temsilcileriyle paylasırız. Çünkü Ramazanın ruhunda paylasma, bereket ve dayanısma var" seklinde konustu. Ezanın okunmasıyla hep birlikte oruç açan davetliler, yemek sonrasında barıs, huzur ve kardeslik için dua etti.
Iftar programına Bagcılar Ilçe Milli Egitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Bagcılar Müftüsü Musa Uzun, Fas Krallıgının Düsseldorf Baskonsoloslugu çalısanları, Hamm Uyum Meclis Baskanı Ismail Erkul, Eyalet Milletvekili Marc Herter, kilise ve din kurulusları temsilcileri, büyüksehir ilçe ve belediye meclis üyeleri de katıldı.