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’de su i üst geçitten aşağıya uçtu: 2 yaralı

’de seyir halinde olan su i, henüz bilinmeyen bir nedenle üst geçitten aşağıya uçtu. Kazada yan yatan tankerin içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2018 10:31 Güncelleme Tarihi: 26.5.2018 10:43
Arnavutköy’de su tankeri üst geçitten aşağıya uçtu: 2 yaralı

Kaza, geçtiğimiz Çarşamba günü sabah saatlerinde Karlıbayır mevkii belediye kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde seyir halinde olan su i sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, bariyerleri aşarak üst geçitten aşağı uçtu.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada tanker sürücüsü ile yanındaki bir kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 2 kişiyi kurtardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Arnavutköy’de su tankeri üst geçitten aşağıya uçtu: 2 yaralı
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