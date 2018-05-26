Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Bakırköy’de üst geçide çarpan TIR yola devrildi

Bakırköy’de üst geçide çarpan TIR yola devrildi

Bakırköy nda üst geçidin yüksekliğini ayarlayamayan köprüye çarparak yola devrildi. TIR şoförü ve araç içerisinde bulunan bir kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2018 07:15 Güncelleme Tarihi: 26.5.2018 07:16
Bakırköy’de üst geçide çarpan TIR yola devrildi
Olay, saat 00:30 sıralarında Bakırköy Rauf Orbay caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahil yolu üzerinde devam eden yönetimindeki 41 VN 564 plakalı TIR, sürüsünün üst geçidin yüksekliğini ayarlayamaması sonucu üst geçide çarptı. Çarpma sonrası TIR yola devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından camı kırılarak araçtan çıkartılan Raşit Akçapınar ve kimliği belirlenemeyen bir kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ambulans içerisindeki ilk tedavileri yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

Yola devrilen TIR, vinç yardımıyla kaldırıldı

Üst geçide çarparak yola devrilen TIR nedeniyle sahil yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait vinç 'in olay yerine gelmesinin ardından polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. Yola devrilen TIR, vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafiğe kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakırköy’de üst geçide çarpan TIR yola devrildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN