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'da hasta taşıyan ambulans yaptı: 6 yaralı

’un Kargı ilçesinde hasta nakli yapan bir ambulansın yağışlı havada kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik sında 6 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2018 10:42
Çorum'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 6 yaralı

, İstanbul-Samsun D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Samsun'a hasta nakli yapan A.A. yönetimindeki 34 YC 9947 plakalı ambulans, Hacıhamza köyüne geldiği sırada havanın yağışlı ve zeminin kaygan olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ambulans içerisinde bulunan hasta N.K. ve hasta yakını H.K. ile ambulansta bulunan personellerden sürücü A.A. ile A.Y., M.B., G.K. Osmancık Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

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Çorum'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 6 yaralı
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