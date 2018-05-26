Çorum'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 6 yaralı

Kaza, İstanbul-Samsun D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Samsun'a hasta nakli yapan A.A. yönetimindeki 34 YC 9947 plakalı ambulans, Hacıhamza köyüne geldiği sırada havanın yağışlı ve zeminin kaygan olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ambulans içerisinde bulunan hasta N.K. ve hasta yakını H.K. ile ambulansta bulunan personellerden sürücü A.A. ile A.Y., M.B., G.K. Osmancık Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.