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Geri kayan duvarda asılı kaldı

'de 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda park halindeki yolcu ü, iddiaya göre sürücüsü tarafından el freni çekilmeyince geri kayarak, 3 metrelik duvarda asılı kaldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2018 16:32 Güncelleme Tarihi: 26.5.2018 17:01
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Olay, saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Bir firmasına ait 19 BE 739 plakalı yolcu otobüsü, otogarda park halinde bırakıldı ancak iddiaya göre sürücüsü tarafından el freni çekilmedi. Otobüs eğimle birlikte bir süre sonra perondan geri kayarak, 3 metre yükseklikte bulunan demir korkulukları kırıp duvarda asılı kaldı.

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Alt yola düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan otobüste maddi hasar oluştu.

Çevredekilerin büyük panik yaşadığı olayın ardından otobüs, yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından çekici ile otogarın içine çekildi.

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Geri kayan otobüs duvarda asılı kaldı
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