Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Gümüşhane’de şiddetli yağmur ve dolu köy yollarına zarar verdi

’de şiddetli yağmur ve dolu köy yollarına zarar verdi

’de son günlerde etkili olan sağanak yağış ve dolu yağışı köy yollarında ciddi hasara neden oldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2018 08:39 Güncelleme Tarihi: 26.5.2018 08:39
Gümüşhane’de şiddetli yağmur ve dolu köy yollarına zarar verdi
Lokal olarak etkili olan yağış özellikle il merkezine bağlı Üçkol, Çamlıköy ve Boyluca köylerinde hasara neden oldu. Doluyla birlikte gerçekleşen yağış sonrası kuru derelerden gelen ler kimi bölgelerde yolları tamamen söküp attı. Ana yollardan ziyade daha çok mahalle ve yayla yolların hasara neden olan yağışın ardından çok sayıda menfez tıkanırken, bazı araçların mahsur kaldığı köylerde büzle geçilen derelerde ise sel büzleri önüne katıp götürdü.
ekipleri yağışla birlikte iş makineleriyle duruma müdahale ederek yollarda gerekli çalışmaları yaparken yaşanan afet nedeniyle ciddi maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gümüşhane’de şiddetli yağmur ve dolu köy yollarına zarar verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN