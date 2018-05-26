Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İzmir'de uyuşturucu operasyonu

'de operasyonu

'de, üretimi yaptığı iddia edilen 2 kişi polisin yaptığı operasyonla yakalandı. Operasyonda, 124 kök hint keneviri ve üretiminde kullanılan düzenek de ele geçirildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2018 06:47 Güncelleme Tarihi: 26.5.2018 06:49
İzmir'de uyuşturucu operasyonu

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda kapsamında iki şüphelinin üretimi yaptığını belirledi. Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin adreslerinin belirlenmesinin ardından düzenlenen operasyonda uyuşturucu üretimi yaptığı iddia edilen E.D. (28) ve S.Ç.'yi (35) kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Polisin şüphelilerin adresinde yaptığı aramada da 124 kök hint keneviri ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan E.D. ve S.Ç. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu madde satıcıları ve organizasyonları tespit edilerek, uyuşturucu madde arzının önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla ve artarak devam etmektedir" denildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de uyuşturucu operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN