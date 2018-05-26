Jandarmadan sahte döviz operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonla, sahte para basarak turistleri dolandırmaya çalışan 1 kişi yakalandı.

Operasyonla; piyasa değeri yaklaşık 800 bin TL olan binlerce sahte para ele geçirilirken, tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelinin yakalanmamak için aracın arka koltuğunun altını zula olarak kullandığı ve sahte paraları burada gizlediği ortaya çıktı.



HEDEF TURİSTLER



Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yakalanan sahte dövizlerin seri numaraları üzerinden çalışma başlatan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; aynı seri numaralı dövizlerin pek çok kez farklı olaylarda kullanıldığını tespit etti. Farklı illerde ele geçen sahte dövizlerin de İstanbul üzerinden getirildiği bilgisi alınması üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; H.T. isimli bir şahsın imal ettiği sahte paraları, döviz büroları vasıtasıyla ve esnaflar üzerinden İstanbul'un çeşitli bölgelerinde piyasaya sürdüğü belirlendi.





SIKI TAKİP



Sahte paraları piyasaya sürmeden önce depoladığı evi ve aracını tespit eden Jandarma ekipleri, şüpheliyi ve evini günlerce fiziki takibe aldı. H.T.'nin aracıyla sahte paraları piyasaya sürülmek üzere dağıtacağının tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Aracı takibe alan Jandarma ekipleri, aracın geçtiği güzergah üzerindeki cadde ve sokak çıkışlarını tutarak araç trafiğini kısa süreliğine durdurdu.

ARKA KOLTUK ZULA

Jandarma ekipleri tarafından durdurulan H.T.'ye ait araçta yapılan aramada şüpheli tarafından aracın arka koltuğuna zulalanmış vaziyette piyasa değeri 800 bin olan 2 bin 800 adet sahte para ile çok sayıda sahte çek ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Şüpheli H.T. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.